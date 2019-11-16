ترامب يعفو عن ضباط بالجيش متهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق وأفغانستان

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا يوم الجمعة عن ضابطين بالجيش متهمين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

وبحسب "رويترز"، أعاد ترامب لقائد فصيلة بالقوات الخاصة بالبحرية في العمليات في العراق رتبته السابقة في خطوة قال منتقدون إنها ستقوض العدالة العسكرية وتبعث برسالة مفاده أنه سيتم التغاضي عن الفظائع التي يتم ارتكابها في ساحات القتال.