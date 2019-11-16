صفارات الإنذار تدوي جنوبي إسرائيل

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن صافرات الإنذار أطلقت صباح اليوم السبت، في مدينة بئر السبع الجنوبية، وذلك بعد بدء سريان وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي يوم الخميس.

وأضافت الوزارة إنه تم إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مدينة بئر السبع الإسرائيلية، مشيرة إلى اعتراض القبة الحديدية لهم.

RIGHT NOW: Sirens sounding across southern Israel🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2019

​يذكر أن الجيش الإسرائيلي قام، فجر الثلاثاء الماضي، باغتيال القيادي البارز في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، ما دفع الحركة في قطاع غزة إلى إطلاق مئات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل، أمس الخميس، وقف عملية "الحزام الأسود" على قطاع غزة التي بدأتها فجر الثلاثاء الماضي، وأدت إلى مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين بعد جهود ووساطات بذلتها مصر والأمم المتحدة لوقف حالة التصعيد على جبهة غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأعلنت مصادر مصرية مسؤولة، في وقت سابق، إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، بدأ من فجر أمس الخميس، برعاية مصرية.