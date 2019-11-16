أمريكا تضيف على "القائمة السوداء" خمس فنادق على صلة بأجهزة الأمن الكوبية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، أن بلاده وضعت على "القائمة السوداء" خمس فنادق على صلة بأجهزة الأمن الكوبية.

واشنطن- سبوتنيك. وقال بومبيو في بيان خاص إن "الولايات المتحدة ملتزمة بضمان ألا تدعم المؤسسات الأمريكية بشكل مباشر جهاز أمن الدولة الكوبي، الذي لا ينتهك حق الإنسان الكوبي فقط بل يصدر هذه الممارسات(القمع) أيضا إلى فنزويلا".

ونوه وزير الخارجية أن كوبا تحتفل يوم السبت بذكرى 500 عام على تأسيس هافانا والتي "كانت ذات يوم واحدة من أكثر مدن أمريكا ديناميكية وازدهارا".

لكن وفقا للوزير تعد هذه المناسبة ذكرى حزينة لما ألحقته الثورة الكوبية من ضرر بحق الشعب.

وكانت الولايات المتحدة شددت في وقت سابق تدابيرها على صادرات وإعادة تصدير عدد من المنتجات إلى كوبا، واتخذت تدابير شملت تأجير السفن و الطائرات، ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبرعات.

كما أعادت تفعيل قانون يسمح لمواطنيها بمقاضاة الشركات الأجنبية والأفراد الذين يستخدمون الممتلكات التي تمت مصادرتها في كوبا بعد الثورة اليسارية لعام 1959.