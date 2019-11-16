وزارة الدفاع الإيرانية: تدشين خط لإنتاج سلاح الدفاع الجوي الليزري

أعلن نائب وزير الدفاع الإيراني، العميد قاسم تقي زادة، اليوم السبت، عن تدشين خط لإنتاج سلاح الدفاع الجوي الليزري.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن نائب وزير الدفاع الإيراني قال اليوم السبت، في تصريح له، لدينا الآن مشروع لزيادة مدى ودقة صواريخ كروز عبر استخدام نظام خرائط رقمي، حيث سيتم الانتهاء من مرحلة اختباره قريباً.

ونوه نائب وزير الدفاع الإيراني إلى أن معظم الجهود في مجال الصواريخ الباليستية "أرض – أرض" منصبة على جعل جميع صواريخ "أرض-أرض" بالغة الدقة، وهو الجهد الأكبر الذي نقوم به حاليا وهو مشرف على نهايته.

Iranian Air Force F4E with new radar.

رادار جدید چندمنظوره بینات نصب شده بر روی F4 pic.twitter.com/f3AKVnc38S — Reza_Mad (@maysam21901) November 13, 2019

وأضاف العميد قاسم تقي زادة، أن بلاده تستخدم أكثر أنواع التكنولوجيا تطورا في العالم للمشاريع الأخرى، لذلك فإن إيران تعد من الدول الخمس الأولى المتفوقة في العالم في مجال الصواريخ.

وفي سياق متصل، تجري بنجاح في إيران عملية إصلاح وتحديث الطائرات المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى .

نشرت وسائل الإعلام المحلية صورل للزيارة التي قام بها القائد الأعلى للجيش، اللواء عبد الرحيم موسوي، إلى إحدى القوات الجوية الإيرانية، حيث عرض عليه مقاتلة من طراز F-4E Phantome II تمت ترقيتها، والتي ثبت عليها محطة رادار جديدة.

كما يلاحظ الخبير العسكري، يوري ليامين، بالمقارنة مع الرادار القديم، فقد حسّن هذا الرادار خصائص الكشف عن الأهداف المختلفة، وتم إنشاؤه على قاعدة عناصر رقمية حديثة، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

تواصل إيران، رغم العقوبات المفروضة عليها، الاحتفاظ بأسطول كبير من الطائرات الأمريكية F-4 و F-5 و F-14، التي تم الحصول عليها قبل ثورة 1979 ".