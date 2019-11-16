مقتل شخص وسقوط جرحى في احتجاجات إيران ضد رفع أسعار الوقود

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مقتل شخص وسقوط جرحى في احتجاجات إيران ضد رفع أسعار الوقود