الرئاسة التركية: بدأنا العمل مع أمريكا لتسوية قضيتي منظومة "إس-400" ومقاتلات "إف-35"

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنه بدء العمل مع الجانب الأمريكي، اعتبارا من الجمعة للتوصل إلى تسوية بشأن قضيتي منظومة "إس-400" الروسية ومقاتلات "إف-35".

وأعلن قالن خلال مشاركته في برنامج على قناة "تي آر تي خبر" التركية الحكومية أن الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كلفاه هو ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين بتنسيق الموضوع.

وأشار المتحدث أن "الرئيسان كلفانا أنا وأوبراين خلال اللقاء في البيت الأبيض.. نحن الآن نبدأ عملا، حتى أننا بدأنا هذا العمل اعتبارا من اليوم".

وأكد قالن أن العمل سيتم على المستوى الثنائي بين البلدين، وليس بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي، كما نقلت وكالة "الأناضول".

ونوه السياسي التركي إلى أنه يمكن استخدام "إس-400" بشكل مستقل دون دمجه في النظام الدفاعي لـ"الناتو".

وأشار إلى أن الوفد التركي ذهب إلى واشنطن حاملا رؤية واضحة، وأنه قدّم هناك أطروحات تركيا بشكل صريح جدا.

وبيّن قالن أن اللقاء تناول قضايا هامة، ومن بينها المنطقة الآمنة بسوريا.

وكشف المتحدث أن ترامب سأل أردوغان بشكل مفصل عن عدد اللاجئين بتركيا، والذين يمكن عودتهم، والأماكن التي سيعودون إليها، وقال إن على أوروبا مساعدة تركيا، فهي لا تساعدها بما فيه الكفاية.

واعتبر أن رؤية ترامب لهذا الأمر وإفصاحه عنه يعد من الأعمدة الرئيسية للقاء.

وأضاف "الرئيس أردوغان سيطرح هذا الموضوع بالفعل خلال قمة الناتو (ديسمبر/كانون الأول المقبل)، ونقل هذه الفكرة الرئيسية إلى قمة الناتو بعد التفاهم مع ترامب، يعد من النتائج المهمة لهذه الزيارة".

وأوضح متحدث الرئاسة التركية أنه لم يتم حل جميع المشاكل، لكن هذه عبارة عن مرحلة، ومن المهم إداراتها بشكل جيد.