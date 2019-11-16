شرطة باريس تطلق الغاز المسيل للدموع لتفرقة محتجين

أطلقت شرطة باريس الغاز المسيل للدموع في شمال غرب العاصمة الفرنسية، اليوم السبت، لصد محتجين في الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات السترات الصفراء المناهضة للحكومة.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين قرب محطة بورت دو شانبرييه، فيما كان المحتجون يستعدون للسير باتجاه محطة جار دوسترليتس، بجنوب باريس، وتدخلت الشرطة لمنع بضع مئات من المتظاهرين من احتلال الطريق الدائري. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الشرطة الفرنسية إنها اعتقلت 24 شخصا بحلول الساعة 0950 بتوقيت جرينتش.

وانطلق ما يعرف باسم احتجاجات "السترات الصفراء" في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بسبب زيادات في أسعار الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة، لكنها تحولت إلى حراك أوسع ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومسعاه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وفقدت الاحتجاجات زخمها في الشهور القليلة الماضية، وتراجع عدد المشاركين فيها من عشرات الآلاف إلى بضع مئات، لكن قادتها دعوا إلى الحشد من جديد، اليوم السبت، لإحياء الذكرى الأولى للحراك.

وفي ذروة الاحتجاجات أواخر العام الماضي، وصل عدد المشاركين فيها إلى 300 ألف شخص.