أمريكا تدعو حفتر إلى وقف هجومه على طرابلس

وجاء في البيان أن "الوفد الأمريكي الذي يمثل عددا من الوكالات الحكومية الأمريكية، أكد على دعم سيادة ليبيا وسلامة أراضيها في وجه محاولات استغلال الصراع بما يتعارض مع إرادة الشعب الليبي".
وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
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