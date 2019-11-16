ألمانيا تعتقل مواطنة بتهمة الانتماء لـ"داعش"

قال مدعون اتحاديون، اليوم السبت، إن السلطات الألمانية ألقت القبض على مواطنة لدى عودتها إلى البلاد بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ألقي القبض على المرأة التي ورد فقط أن اسمها (نسيم أيه) مساء أمس الجمعة.

وقال المدعون، الذين وجهوا إليها تهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية في دولة أجنبية" إن محكمة ستحدد، اليوم السبت، ما إذا كانت ستبقى رهن الاحتجاز، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضافوا أن المشتبه بها غادرت ألمانيا إلى سوريا في عام 2014 وتزوجت مقاتلا انتقلت معه إلى العراق، وهناك تلقت أجرا عن رعاية منزل يديره تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) وحملت سلاحا.

وقال المدعون إنها انتقلت هي وزوجها في وقت لاحق إلى سوريا حيث تولت أيضا رعاية أحد المنازل. وألقت قوات الأمن الكردية القبض عليها في أوائل عام 2019.

يذكر أن وزارة الداخلية التركية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن ترحيل عدد من الإرهابيين الى بلادهم، وشمل بيان وزارة الداخلية 8 إرهابيين، واحد منهم بريطاني و الآخرين من ألمانيا.