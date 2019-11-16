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15:33 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    زعيم تحالف أزرق أبيض الإسرائيلي، بيني غانتس، انتخابات، إسرائيل 18 سبتمبر 2019

    قبل أيام من نهاية موعد تكليفه… غانتس يجري اتصالات مكثفة لتشكيل حكومة جديدة

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم
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    الموضوع:
    تشكيل الحكومة الإسرائيلية (8)
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    قالت قناة عبرية إن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة قد أوشك على الانتهاء، خلال أيام.

    وذكرت القناة العبرية الـ"13"، ظهر اليوم، السبت، أن الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" قد أوشك على الانتهاء من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وذلك قبل 4 أيام فقط على انتهاء مدة تكليفه لتشكيل تلك الحكومة.

    بني غانتس رئيس حزب أبيض أزرق يلقي كلمة بعد الإعلان عن استطلاعات الرأي في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في مقر حزبه في تل أبيب
    © REUTERS / AMIR COHEN
    غانتس يؤكد استعداده للنظر في حلول وسط لتجاوز عقبة تشكيل الحكومة
    وأفادت القناة العبرية بأن الجنرال غانتس قد أرسل إلى الرئيس روؤبين ريفلين، رسالة مفادها أنه سيقيم حكومة او ائتلافا موحدا وموسعا، ذو توجه ليبرالي، وبأنه سيلتقي غدا الأحد مع ريفلين لتوضيح هذا الأمر، وعرض المشاكل التي تعوق تشكيل ائتلافه المقبل.

    ونقلت القناة العبرية على لسان الجنرال غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" أنه يتفهم رغبة أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع السابق رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، حول أهمية تشكيل حكومة وحدة، وبأنهما سيلتقيان (غانتس وليبرمان) لهذا الهدف، وهو هدف مشترك بين الحزبين. 

    وكان الرئيس الإسرائيلي، روؤفين ريفلين، قد كلف، في الـ25 من سبتمبر/أيلول الماضي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة.

    وكان أمام نتنياهو 28 يوما حتى يشكل حكومته الجديدة، مع إمكانية التمديد 14 يوما، ولكنه أعلن عن تخليه عن تشكيل حكومة إسرائيلية، في الواحد والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليتوجه ريفلين إلى غريمه غانتس.

    وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات الأخيرة للكنيست، رقم 22، أن حزب الليكود الحاكم، حصل على 32 مقعدا، متخلفا بمقعد واحد فقط عن حزب منافسه غانتس "أزرق أبيض". 

    وعقب صدور نتائج الانتخابات، عرض نتنياهو تشكيل حكومة وحدة وطنية على غانتس، لكن حزب غانتس رفض عرض رئيس حكومة تسيير الأعمال، الذي هيمن على مدى السنوات العشر الماضية على السياسة الإسرائيلية بمفرده، ودون منافس فعلي.

    الموضوع:
    تشكيل الحكومة الإسرائيلية (8)

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    الكلمات الدلالية:
    الكنيست, إسرائيل, بيني غانتس
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