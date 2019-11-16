حرائق الغابات تستعر على طول الساحل الشرقي لأستراليا

اشتعلت العشرات من حرائق الغابات على طول الساحل الشرقي لأستراليا، اليوم السبت، فيما يكافح رجال الإطفاء لتعزيز التصدي لها قبيل طقس من المتوقع أن يكون أكثر حرارة هذا الأسبوع.

وأسفر اندلاع حرائق الغابات الشرسة قبل موعدها في فصل الربيع بنصف الكرة الجنوبي عن مقتل عدة أشخاص وتدمير قرابة 300 منزل الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة إطفاء حرائق الريف في ولاية نيو ساوث ويلز إن 59 من حرائق الغابات والحشائش تشتعل في الولاية حتى صباح اليوم السبت ولم يتم احتواء 13 منها بعد.

At 10am there are 59 bush & grass fires, with 13 yet to be contained. Five remain at Watch and Act.

Over 140 #NSWRFS brigades are open until midday for advice on fire risk in your area, preparing your property & make a bush fire survival plan. #nswfires https://t.co/h07FevrYQr pic.twitter.com/MriANX0kO8 — NSW RFS (@NSWRFS) November 15, 2019

​ومن المتوقع أن تتدهور الأوضاع هذا الأسبوع مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود أي مؤشرات على هطول المطر.

وفي ولاية كوينزلاند، اشتعل ستة حرائق صباح اليوم السبت. ودمرت النيران 16 منزلا الأسبوع الماضي.