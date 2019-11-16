أردوغان يتوقع ارتفاع عدد سياح تركيا لـ50 مليونا وتراجع التضخم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المؤشرات تدل على أن عدد السياح سيتجاوز بنهاية 2019 عتبة الـ50 مليونا، والتخضم سيتراجع إلى خانة الأحاد بحلول 2020.

وأكد أردوغان في كلمة اليوم السبت خلال افتتاحه عدة مشاريع في إسطنبول "يبدو أن عدد السياح سيتجاوز 50 مليونا هذا العام، تركيا أصبحت الآن وجهة سياحية مهمة في العالم".

وتابع الرئيس التركي "سيتراجع التضخم إلى خانة الأحاد بإذن الله مع حلول عام 2020"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

ونوه أردوغان إلى أن "سعر الفائدة تراجع حتى 13.5% مع استلام المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي مهامه، بعد أن كان سعر الفائدة وصل نحو 40%، مؤكدا أنه سيتراجع أكثر".

وصرح أردوغان أن قيمة صادرات بلاده بلغت 171 مليار دولار (خلال الـ12 شهرا الماضية) بعد أن كانت 36 مليار (في 2002)، مؤكدا على أنها ستواصل الارتفاع.

كما أشار الرئيس التركي إلى أن وصول احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي إلى ما بين 105 – 106 مليارات دولار.

وأوضح أن الحساب الجاري التركي حقق فائضا بمقدار 5.9 مليارات دولار على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشار الرئيس التركي إلى أن عدد الشركات الجديدة خلال العام الجاري ارتفع بنحو 22%.

وأكمل الرئيس التركي "من الواضح أن الهجمات التي تستهدف بلدنا والمؤامرات التي تحاك ضدنا والضغوط الجائرة التي نتعرض لها ستستمر لفترة".

وأضاف "لكن الجميع يرون الآن أن تركيا ليست بلدا يخضع للتهديدات والضغوط".

وعلى صعيد آخر، فقد اعتبر أردوغان أن إطلاق وصف الأكراد على "ي ب ك" و"ب ي د" هو أكبر إساءة للشعب الكردي لأنهما "تنظيمان إرهابيان".