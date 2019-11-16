مفوضية الانتخابات الأفغانية تعلن إعادة فرز أصوات انتخابات الرئاسة غدا

أعلنت مفوضية الانتخابات الأفغانية إعادة فرز الأصوات بانتخابات الرئاسة غدا الأحد بحسب وسائل إعلام.

القاهرة - سبوتنيك . وأعلنت مفوضية الانتخابات في أفغانستان، اليوم السبت، إعادة فرز الأصوات بانتخابات الرئاسة، التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي، غدا الأحد، وذلك بعد ساعات من إعلان تأجيل ثان للنتائج الأولية.

وقالت رئيسة المفوضية، حوا علم نورستاني، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "طلوع نيوز"، إن "غدا الأحد، سوف يتم استئناف إعادة فرز الأصوات عبر أنحاء البلاد".

وعن أسباب تأجيل إعلان النتائج، قالت نورستاني، إن "عملية التدقيق وإعادة الفرز، وكذلك اعتراضات فرق المرشحين على العملية، هي من بين الأسباب".

وذكرت مفوضية الانتخابات في أفغانستان، الأربعاء الماضي، أن نتائج الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إعلانها في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أرجئت للمرة الثانية.

وشهدت الانتخابات الأفغانية التي جرت في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، وتنافس فيها عدد من كبار الساسة في مقدمتهم رئيس البلاد الحالي محمد أشرف غني ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة (رئيس الوزراء عبد الله عبد الله)، شهدت مشاركة شعبية ضئيلة بلغت نحو 2.7 مليوناً، أي ما نسبته 25 بالمئة من مجموع الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع، ويقدر بـ 9.6 مليوناً.

وأرجع متابعون للشأن الأفغاني ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع إلى حجم التهديدات الأمنية المرتفع، وأيضاً امتعاض الناخبين من أداء المسؤولين في التعامل مع الأزمات التي تواجه البلاد.