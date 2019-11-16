فور عودتها إلى البلاد... ألمانيا تلقي القبض على مواطنة بتهمة الانتماء لـ"داعش"

قال مدعون ألمان إن قاضيا اتحاديا أمر، اليوم السبت، باستمرار حبس مواطنة ألقت السلطات القبض عليها فور عودتها إلى البلاد بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

وبحسب "رويترز"، قالت السلطات إن "المشتبه بها التي ورد فقط أن اسمها "نسيم أيه" غادرت ألمانيا إلى سوريا في عام 2014 وتزوجت مقاتلا انتقلت معه إلى العراق".

وهناك تلقت أجرا عن رعاية منزل يديره تنظيم " داعش " الإرهابي وحملت سلاحا.

وقال المدعون إنها "انتقلت هي وزوجها في وقت لاحق إلى سوريا حيث تولت أيضا رعاية أحد المنازل، وألقت قوات الأمن الكردية القبض عليها في أوائل عام 2019".

وألقي القبض على المرأة، مساء أمس الجمعة، في فرانكفورت لدى عودتها إلى ألمانيا.

وقال المدعون إن القاضي أمر باستمرار حبسها "للاشتباه بانتمائها لعضوية منظمة إرهابية في دولة أجنبية".