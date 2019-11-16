فور عودتها إلى البلاد... ألمانيا تلقي القبض على مواطنة بتهمة الانتماء لـ"داعش"

وبحسب "رويترز"، قالت السلطات إن "المشتبه بها التي ورد فقط أن اسمها "نسيم أيه" غادرت ألمانيا إلى سوريا في عام 2014 وتزوجت مقاتلا انتقلت معه إلى العراق".
وقال المدعون إنها "انتقلت هي وزوجها في وقت لاحق إلى سوريا حيث تولت أيضا رعاية أحد المنازل، وألقت قوات الأمن الكردية القبض عليها في أوائل عام 2019".
وألقي القبض على المرأة، مساء أمس الجمعة، في فرانكفورت لدى عودتها إلى ألمانيا.
وقال المدعون إن القاضي أمر باستمرار حبسها "للاشتباه بانتمائها لعضوية منظمة إرهابية في دولة أجنبية".
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