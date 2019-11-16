وسط الاحتجاجات الإيرانية... متظاهرة تعبر عن غضبها بطريقة غريبة (بالفيديو)

لجأت إيرانية غاضبة إلى طريقة غريبة للتعبير عن غضبها، مع تصاعد الاحتجاجات التي تعم مدنا إيرانية عدة، على خلفية قرار رفع أسعار الوقود.

ونشرت قناة "وصال" شريطا فيديو، بعدما انتشر وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم، السبت، وهو فيديو لسيدة إيرانية ترتدي "الكفن" في مدينة أصفهان، احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود.

#إيران : امرأة ترتدي الكفن في مدينة اصفهان احتجاجاً على غلاء المعيشة و إرتفاع أسعار الوقود

#ايران_تنتفض #IranProtests pic.twitter.com/kglnhack87 — قناة وصال (@Wesal_TV) November 16, 2019

ويظهر من مقطع الفيديو أن السيدة الإيرانية غطّت نفسها بثوب أبيض، ووضع عليه مصحف، فيما لم تظهر من ملامح المرأة الإيرانية التي عبرت عن غضبها من ارتفاع أسعار الوقود بهذه الطريقة الغريبة.

فيما التف حول المرأة الإيرانية عدد من المتظاهرين، وهم يرددون هتافات مناهضة للحكومة الإيرانية وقوات الأمن.

وعمت احتجاجات معظم المدن الإيرانية، منذ أمس الجمعة، واشتدت اليوم السبت وتخللتها إغلاق طرق رئيسية في المدن وازدحامات خانقة، جراء ترك المواطنين سياراتهم وسط الشوارع تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، يوم أمس الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد، حيث أصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 1500 تومان (0.04 دولار) لكل لتر، وسعر البنزين العادي غير المدعوم أصبح 3000 تومان (0.07 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 3500 تومان (0.08 دولار) للتر.