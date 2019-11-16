المعارضة في فنزويلا تدعو لمظاهرات جديدة ضد مادورو

تنظم المعارضة الفنزويلية احتجاجات، اليوم السبت، في مختلف أنحاء البلاد أملا في إحياء تحرك للإطاحة بالرئيس، نيكولاس مادورو.

وكان قائد المعارضة، خوان غوايدو، قد أطلق حركة احتجاج واسعة النطاق في يناير/ كانون الثاني عندما أعلن أن الدستور يسمح له بتقلد منصب الرئيس مؤقتا معلنا أن مادورو نجح بالتزوير في انتخابات عام 2018.

وكتب غوايدو، على تويتر مساء أمس الجمعة، "استهانت الدكتاتورية بقدرة الشعب الفنزويلي. لم يتمكنوا من تعويدنا على العيش في بؤس".

La dictadura subestimó a los venezolanos. No han podido ni podrán lograr que nos acostumbremos a la miseria.



A horas del #16N Venezuela despertó. Los diferentes sectores del país han alzado su voz ya es una victoria el que estemos en las calles exigiendo. #MañanaALaCallePorVzla pic.twitter.com/Wd3ej6ZVgu — Juan Guaidó (@jguaido) November 16, 2019

​وذكرت وكالة "رويترز" أن ملثمين اقتحموا مكاتب حزب الإرادة الشعبية الذي ينتمي إليه غوايدو، أمس الجمعة. ووصف قادة في المعارضة الواقعة بأنها محاولة ترويع قبل المظاهرات المزمعة.