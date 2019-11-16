وكالة: زلزال إيران يتسبب في خسائر بالمليارات

تسبب الزلزال، الذي ضرب شمال غربي إيران، في خسائر تقدر بـ10 مليارات تومان (حوالي 238 ألف دولار)، نتيجة الأضرار، الذي أحدثها بالطرقات والجسور.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم السبت، نقلا عن المدير العام لدائرة الطرق والنقل البري بمحافظة أذربايجان الشرقية، شمال غربي البلاد، أروجعلي عليزاده.

وقال عليزاده، إن "الزلزال الذي ضرب المحافظة فجر الجمعة، 8 نوفمبر، أحدث خسائر تقدر بـ10 مليارات تومان (يعادل الدولار 4250 تومانا حسب التسعيرة الرسمية)، مشيرا إلى أنها أصابت الطرقات والجسور في مدينتي "ميانه" و"سراب" التابعتين للمحافظة.

وأضاف عليزاده، في تصريح لوكالة "إرنا" أن "الزلزال تسبب بتشققات في الطرقات بالمنطقة على طول نحو 50 كيلومترا وألحق أضرارا بسبعة من جسور مدينة سراب وقضاء "تركمانجاي" التابع لمدينة ميانه".

وأعلن المدير العام لدائرة الطرق والنقل البري بمحافظة أذربايجان الشرقية، عن بدء دائرة الطرق والنقل البري بالمحافظة بعمليات إعادة تعبيد الطرق وترميم الجسور فيها.

وقال إن "زلزالا قويا نسبيا بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب فجر الجمعة، قبل الماضي، ضواحي بلدة "ترك" التابعة لمدينة ميانة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، مشيرا إلى أن سكان محافظات أذربيجان الغربية وأردبيل وزنجان وقزوين وكيلان المجاورة، أيضا شعروا بالزلزال.