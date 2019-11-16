قبل الانتخابات بـ5 أسابيع.. تصرف غريب لنائبين داخل البرلمان البريطاني

تسبب تصرف غريب داخل البرلمان البريطاني، في إصدار تنبيه على جميع النواب، بعدم اصطحاب أي قطعة فنية ضمن الأساس الخاص بمكاتبهم إلى خارج البرلمان.

ذكرت ذلك صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن تسريبات كشفها أمن البرلمان البريطاني ، تشير إلى أنه تم اعتراض نائبين أثناء محاولتهما سرقة قطع أثاث ثمين من المكاتب المخصصة لهم في داخل البرلمان.

وتابعت: "تسبب ذلك في بيان من مجلس العموم لسبعين من النواب، للتأكيد على أن جميع القطع الفنية الموجودة في مكاتبهم معروفة ومحددة".

ولفتت إلى أن أمن البرلمان البريطاني رفض الكشف عن أسماء النائبان، الذين تم ضبطهمها خلال محاولة سرقة قطع فنية من مكاتبهم المخصصة لهم داخل البرلمان.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن النواب الذين ينتظرون إعادة انتخابهم، خلال الانتخابات المقبلة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لن يتم السماح لهم بالعودة إلى مكاتبهم داخل البرلمان، لمدة 5 أسابيع تسبق الانتخابات المقررة.

وأوضحت الصحيفة أن منع النواب من الدخول إلى مكاتبهم داخل البرلمان هدفه منع حصولهم على ميزة، غير عادلة، تميزهم عن الآخرين، خلال حملاتهم الانتخابية.

ويطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم، إذا كان النواب يريدون المزيد من الوقت لدراسة اتفاق "بريكسيت" الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.

ويجب أن توافق المعارضة على هذا المقترح، حيث أن جونسون لا يملك غالبية برلمانية تمكنه من تمريره، ولهذا السبب دعا للانتخابات المبكرة.