واشنطن تفرض عقوبات على وزير الداخلية الكوبي

أضافت السلطات الأمريكية وزير الداخلية الكوبي خوليو هانداريلا، إلى "قائمة العقوبات" لتورطه في انتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد في بيان: "قامت وزارة الخارجية الأمريكية، بشكل رسمي، بإضافة وزير الداخلية الكوبي خوليو هانداريلا، إلى "قائمة العقوبات" لتورطه في انتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس السبت، أن بلاده وضعت على "القائمة السوداء" خمس فنادق على صلة بأجهزة الأمن الكوبية.

وقال بومبيو في بيان خاص إن "الولايات المتحدة ملتزمة بضمان ألا تدعم المؤسسات الأمريكية بشكل مباشر جهاز أمن الدولة الكوبي، الذي لا ينتهك حق الإنسان الكوبي فقط بل يصدر هذه الممارسات(القمع) أيضا إلى فنزويلا".

وكانت الولايات المتحدة شددت في وقت سابق تدابيرها على صادرات وإعادة تصدير عدد من المنتجات إلى كوبا، واتخذت تدابير شملت تأجير السفن و الطائرات، ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبرعات.

كما أعادت تفعيل قانون يسمح لمواطنيها بمقاضاة الشركات الأجنبية والأفراد الذين يستخدمون الممتلكات التي تمت مصادرتها في كوبا بعد الثورة اليسارية لعام 1959.