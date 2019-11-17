الكشف عن حالة ترامب بعد إجراء الفحوص الطبية

زار الرئيس الأمريكي مستشفى والتر ريد، والذي يقع في ولاية ماريلاند، وأظهر الفحص الطبي أن ترامب لا يعاني من أي مشاكل صحية، ووصفت غريشام الرئيس بالحيوي واستشهدت بدليل على أنه "أجرى خطبا بشكل متكرر أمام الآلاف من الأمريكيين الذين يدعمونه". ووفقا لها، لا يشكو ترامب من شيء.

كما كتب ترامب على تويتر أنه سينهي فحوصه الطبية في العام القادم، وقال "بدأت الجزء الأول من الفحص الطبي السنوي. كل شيء جيد للغاية (بل أنه ممتاز!)، سأنتهي العام المقبل".

Visited a great family of a young man under major surgery at the amazing Walter Reed Medical Center. Those are truly some of the best doctors anywhere in the world. Also began phase one of my yearly physical. Everything very good (great!). Will complete next year. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

كما أصبحت الفحوصات الطبية ممارسة شائعة لزعماء الولايات المتحدة منذ الرئيس السابع والثلاثين ريتشارد نيكسون (الذي ترأس أمريكا من 1969-1974). خلال هذه الفحوصات، يتم فحص الرؤية والسمع وحالة البلعوم الأنفي والغدة الدرقية والرئتين والقلب والجلد والمريء والعضلات والعظام وكذلك نشاط الدماغ.

ووفقًا لنتائج الفحوصات السابقة، الذي أجراه ترامب في فبراير/شباط من هذا العام، أقر الأطباء أن حالته الصحية "جيدة جدًا".