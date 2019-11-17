تعطل حركة المرور في طهران وإغلاق بعض المدارس بسبب الثلوج

شهدت شوارع العاصمة الإيرانية طهران أزمة مرورية، أمس السبت، ما أدى إلى إغلاق عدد من المدارس، وذلك بسبب الثلوج المتساقطة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس إحدى بلديات طهران، حميد موسوي، قوله "إن الازدحام المرورية حال دون التمكن من استخدام جرافات الثلج ما اضطر البلدية لنشر عمال لإزالة الثلوج باليد".

كما أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأنه بعض المناطق طلب من المدارس إقفال أبوابها بعد الظهر.

​ونقلت عن نائب المحافظ، محمد تاغيزاده، قوله إنه "نظرا لبرودة الطقس والثلج وتوقعات الأرصاد بتواصل تساقط الثلوج، فإن جميع المدارس ستقفل أبوابها بعد الظهر في المناطق الإدارية من واحد إلى خمسة، وفي المنطقة 22 من طهران".

وأضاف أن "جميع المدارس في مقاطعة شميرانات ستغلق لفترة بعد الظهر".

View this post on Instagram #الثلوج تعرقل حركة المرور في شوارع #طهران #ایران A post shared by ar.mehrnews (@ar.mehrnews) on Nov 16, 2019 at 5:28am PST

ونشرت المواقع والصحف الإيرانية صورا أظهرت الشوارع وهي مغطاة بالثلوج، والحركة شبه متوقفة فيها.