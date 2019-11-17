تعطل حركة المرور في طهران وإغلاق بعض المدارس بسبب الثلوج

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس إحدى بلديات طهران، حميد موسوي، قوله "إن الازدحام المرورية حال دون التمكن من استخدام جرافات الثلج ما اضطر البلدية لنشر عمال لإزالة الثلوج باليد".
كما أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأنه بعض المناطق طلب من المدارس إقفال أبوابها بعد الظهر.
Wave of fall #snow catches #Iranians by surprise pic.twitter.com/bIPLtrQksx— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) November 16, 2019
ونقلت عن نائب المحافظ، محمد تاغيزاده، قوله إنه "نظرا لبرودة الطقس والثلج وتوقعات الأرصاد بتواصل تساقط الثلوج، فإن جميع المدارس ستقفل أبوابها بعد الظهر في المناطق الإدارية من واحد إلى خمسة، وفي المنطقة 22 من طهران".
وأضاف أن "جميع المدارس في مقاطعة شميرانات ستغلق لفترة بعد الظهر".
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ونشرت المواقع والصحف الإيرانية صورا أظهرت الشوارع وهي مغطاة بالثلوج، والحركة شبه متوقفة فيها.
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