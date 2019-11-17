شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع قرب حرم إحدى الجامعات

قال شاهد لوكالة "رويترز" إن شرطة مكافحة الشغب بهونغ كونغ أطلقت وابلا من الغاز المسيل للدموع على محتجين لدى خروجهم من حرم إحدى الجامعات اليوم الأحد.

وقبل ساعات أجبر الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة مئات من المحتجين ،الذين قام بعضهم برشقها بقنابل بنزين، على الاختباء وراء تحصينات أقاموها بشكل بدائي في جامعة الفنون التطبيقية بهونغ كونغ في واحد من أكثر المشاهد إثارة منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من خمسة أشهر .

Hong Kong police officer shot with arrow during university siege https://t.co/m87RhSMJMd — Julia Hollingsworth (@juliaholli) November 17, 2019

وتتعرض الشرطة لانتقادات لاستخدامها أساليب عنيفة لفض المظاهرات التي تمثل أكبر تحد للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ وصوله إلى السلطة عام 2012.

وتجتاح هونغ كونغ منذ نحو أربعة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

PLA soldiers are working at lightning speed to clear away bricks from the streets of Kowloon Tong. #HongKonghttps://t.co/qv37D9UeQQ pic.twitter.com/Ib8Kh8ROzq — RTHK English News (@rthk_enews) November 16, 2019

وتحول الغضب من مشروع القانون إلى احتجاجات عنيفة أحياناً تطالب بقدر أكبر من الحرية لهونغ كونغ التي عادت إلى حكم الصين عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان"، حيث تم إعطاء هونغ كونغ وضعا شبيها بالحكم الذاتي، المتضمن حرية في تسيير أعمالها المالية والاقتصادية.