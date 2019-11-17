مرشح المعارضة يفوز في انتخابات رئاسة سريلانكا

فاز وزير الدفاع السابق ومرشح المعارضة، غوتابايا راجاباكسا، في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت يوم أمس السبت في سريلانكا.

وشارك في الانتخابات الرئاسية 35 مرشحا كما سلم مرشح الحزب الحاكم ووزير الإسكان في سريلانكا، ساجيث بريماداسا، اليوم الأحد، كرسي الرئاسة لزعيم المعارضة، مؤكدا أنه يحترم قرار الشعب في اختيار منافسه ويهنئ راجاباكسا على انتخابه.

It is my privilege to honour the people's decision and congratulate Mr. Gotabaya Rajapaksa on his election. I am grateful to our citizens who voted for me. I am humbled that you placed your faith in me. Your support has been a fountain of strength throughout my political career. pic.twitter.com/CGYy1NCth2 — Sajith Premadasa (@sajithpremadasa) November 17, 2019

وسيتولى راجاباكسا الحكم طوال الأعوام الخمسة المقبلة ومن الملاحظ، أن مرشح الحزب الحاكم قد استقال فورا من منصب نائب رئيس الحزب الوطني.

وشغل راجاباكسا منصب وزير الدفاع خلال حكم شقيقه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا في فترة الحرب الأهلية التي امتدت ربع قرن من 1983 إلى 2009 والتي انتهت بانتصار الجيش السريلانكي على حركة نمور التاميل الانفصاليين.