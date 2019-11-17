تسجيل
12:49 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي

    الرئيس الفلبيني لنائبته: احفظي أسرار الدولة وإلا ستخسرين موقعك

    © REUTERS / Bobby Yip
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    هدد الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، بإعفاء نائبته من مسؤولية التصدي للمخدرات إذا أفشت أسرار الدولة لأفراد أو كيانات أجنبية.

    وجاء تحذير دوتيرتي، في مقابلة تلفزيونية بعد أيام من عرضه لدور قيادي في حربه الشرسة على المخدرات على نائبته، ليني روبريدو، التي قبلت المسؤولية بعد ذلك لإعادة تقييم حملة قالت إنها مليئة بالقتل غير المبرر.

    رودريغو دوتيرتي
    © REUTERS / ROMEO RANOCO
    الرئيس الفلبيني: لن أُحاكم أو أمثل أمام محكمة إلا في الفلبين
    وقالت روبريدو، وهي منافسة سياسية لدوتيرتي، لوكالة "رويترز" في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، إنه يجب طلب مساعدة دولية من جهات تشمل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إذا رفضت الحكومة تغيير أسلوبها ووقف إساءات الشرطة.

    وقال المتحدث باسم الرئاسة، سلفادور بانيلو، في بيان اليوم الأحد، "إفشاء أسرار الدولة لأفراد أجانب وكيانات خارجية وكذلك الترحيب بمن يدوسون على سيادة البلاد سيضر بصالح الشعب الفلبيني".

    وأضاف "ربما لا تدرك ذلك لكنها قد تخوض في منطقة خطرة. قد يشكل الأمر تجاوزا للسلطات الممنوحة ولذلك وجبت التذكرة".

    وكان رد فعل دوتيرتي معبرا عن غضب عارم على قرار أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في عمليات القتل كما رد على تحقيق مبدئي من المحكمة الجنائية الدولية بسحب بلاده من عضويتها.

    وأبدى خبراء في حقوق الإنسان في الداخل والخارج غضبهم من سقوط آلاف القتلى خلال حملات تقول الشرطة إن تبادلا لإطلاق النار وقع فيها وتسبب في سقوط أولئك القتلى.

    ويشكك النشطاء في هذا ويتهمون الشرطة بقتل المشتبه بهم بناء على معلومات ضعيفة، وترفض الشرطة ذلك.

    وفي مقابلة بثتها محطة "جي.إم.إيه نيوز"، أمس السبت، قال دوتيرتي إنه سيقيل روبريدو من منصبها كرئيسة مشاركة للهيئة المشتركة لأجهزة مكافحة المخدرات إذا أفشت معلومات سرية مبررا ذلك بأن بعض الأمور يجب أن تبقى داخل الحكومة.

    والتقت روبريدو مع مسؤولين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات من المجتمع المدني ومسؤولين في السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي لمناقشة مشكلة المخدرات التي قالت إنها يجب أن تعالج من منظور صحي واجتماعي يشمل الوقاية والعلاج بدلا من الأسلوب الذي يركز على تدخل الشرطة.

    انظر أيضا:

    روسيا والفلبين تجريان دراسة جدوى أولية لمشروع محطة طاقة نووية
    زلزال قوي يضرب الفلبين والسكان يهرعون إلى الشوارع
    ارتفاع ضحايا زلزال الفلبين إلى 5 قتلى و77 مصابا
    زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب الفلبين
    زلزال يضرب بقوة 6.6 درجة جنوبي الفلبين
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الفلبين, رئيس الفلبين, الفلبين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مقدمة الرامج التلفزيونية الروسية ريغينا تودورينكو، الحائزة على جائزة امرأة العام 2019، بعد انتهاء حفل توزيع الجوائز في مسرح الموسيقى غيليكون-أوبرا في موسكو
    البندقية تغرق ولبنان يقاوم... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    القيادة العسكرية الأوكرانية تشتكي من صواريخ روسيا في البحر الأسود
    أوكرانيا ترى صواريخ "كاليبر" في كل مكان
    إنفوجرافيك - 13 معلومة عن صواريخ بوك إم 2 الروسية
    13 معلومة عن صواريخ "بوك إم 2" الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك