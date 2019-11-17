ترامب محبط من نتنياهو

قالت صحيفة إسرائيلية الأحد، إن المسؤولين في البيت الأبيض والحكومة الأمريكية، يؤكدون أن واشنطن تشعر بالضيق، لأن خطة "صفقة القرن" قد توقفت منذ شهور.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" تقريرا بينت فيه أن "الأمريكيين يشعرون بالإحباط من السياسة الإسرائيلة والأزمة السياسية الراهنة، التي منعت تقديم الجزء السياسي من صفقة القرن".

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن "الوضع الحالي يخلق الإحباط والدهشة والغضب"، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بخيبة أمل شديدة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويتحدث عنه سلبا.

وأكدت الصحيفة أن ترامب قرر التخلي عن نتنياهو بعد فشله في الجولة الأولى من انتخابات نيسان/ أبريل الماضي، وعدم مساعدته في الجولة الثانية، لافتة إلى أنه "ساعده في الجولة الأولى، حينما دعاه إلى البيت الأبيض وأعلن الاعتراف بهضبة الجولان وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية".

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، الذي شغل المنصب في السنة الأولى من رئاسة ترامب، قال قبل شهرين في فعالية بجامعة هارفارد: "حاول نتنياهو خداع ترامب مرات عدة، وقدم له معلومات غير صحيحة، على الرغم من العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وألقى تيلرسون اللوم على ذلك بالقول: "لقد شاركت إسرائيل معلومات غير صحيحة للضغط على الولايات المتحدة، في محاولة لإقناعنا بأن الإسرائيليين هم الصالحون، ثم قدمنا الأشياء بشكل مختلف إلى الرئيس"، موضحا انزعاجه من هذا التصرف الصادر عن "الحلفاء المقربين".