أول تعليق من وزير الدفاع الأمريكي بعد عفو ترامب عن ضباط متهمين بارتكاب جرائم حرب

عبر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الأحد، عن ثقته في قدرة النظام القضائي العسكري لبلاده على محاسبة الجنود، وذلك بعد يومين من إصدار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عفوا عن ضابطين في الجيش اتهما بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

كما أعاد "ترامب" الرتبة العسكرية لقائد فصيلة بالقوات البحرية الخاصة بعد تخفيضها، بسبب تصرفات ارتكبها في العراق، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

ولدى سؤال إسبر عن الكيفية التي سيطمئن بها دول مثل أفغانستان والعراق بعد العفو، قال إسبر : "لدينا نظام قضاء عسكري فعال للغاية".

وأضاف للصحفيين خلال زيارة للعاصمة التايلاندية بانكوك "لدي ثقة عظيمة في النظام القضائي العسكري"، في أول تعليق له على الأمر منذ إصدار ترامب لقرار العفو.

وقال منتقدون إن خطوة ترامب ستقوض العدالة العسكرية وتبعث برسالة مفادها أنه سيتم التغاضي عن الفظائع التي ترتكب في ساحات القتال.

ومنح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عفوا كاملا للفتنانت كلينت لورانس والميجور ماثيو جولستين، وأمر بأن تعاد لإدوارد غالاغر، الرتبة العسكرية التي كان عليها قبل إدانته خلال محاكمة عسكرية هذا العام.

وقال إسبر إن القوات الأمريكية "مدربة من اليوم الأول على قوانين الصراعات المسلح وكيفية التصرف في وقت الحرب" مؤكدا أنهم يتصرفون وفقا لذلك.

وأضاف "إذا لم يفعلوا فجيش الولايات المتحدة سيتصرف بما يتسق" مع القوانين.