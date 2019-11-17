وزير إيراني: أي زيادة في أسعار السلع الأساسية تعتبر انتهاكا

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني، رضا رحماني، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي نقص في السلع الأساسية في البلاد في الوقت الراهن، وذلك بعد قرار زيادة أسعار البنزين الذي صدر يوم الخميس الماضي.

وقال رحماني إن "أي زيادة في أسعار السلع الأساسية بذريعة رفع أسعار البنزين تعتبر انتهاكا سنحاسب عليه"، وذلك بحسب قناة "RT".

من جهته، أكد المدير التنفيذي للشركة التجارية الحكومية الإيرانية أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية بوضعية جيدة.

وأوضح يزادن سيف، مدير الشركة التابعة لوزارة التجارة الصناعة اليوم الأحد، أن توفر السلع التموينية كالأرز والسكر واللحوم الحمراء والبيضاء في مراكز مبيعات التجزئة والمحال التجارية في مختلف المدن والمناطق، يظهر توفرها بشكل كاف ولا يستدعي القلق.

وشدد سيف على أن قرار زيادة تسعيرة البنزين لن تترتب عليه آثار تمس أسعار السلع الأساسية، وذلك بحسب وكالة "فارس".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات صباح أمس السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والجرحي.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود فعل سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين.

وجرت في وقت سابق من العام الحالي، احتجاجات، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغوطا مستمرة من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني بعد انحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.