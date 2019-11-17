5600 طائرة تعبر المجال الجوي التركي يوميا

نشرت وكالة أنباء الأنضول التركية معلومات تفصيلية عن الحركة الجوية في أجواء تركيا، حيث أن مطار أتاتورك الذي أغلق أبوابه في وجه المسافرين في أبريل الماضي، شهد تنظيم 464 ألفا و646 رحلة جوية خلال 2018.

وأغلق مطار "أتاتورك" في 6 إبريل/ نيسان 2018 ، وتوقفت جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية من وإلى المطار، بعد الانتهاء من بناء مطار "اسطنبول" الجديد، وافتتاحه.

وبلغ متوسط عدد الطائرات التي عبرت المجال الجوي التركي منذ مطلع عام 2018 إلى نهاية اكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، 5 آلاف و606 طائرات يوميا.

وبلغ عدد الرحلات التي شهدتها عموم المطارات التركية خلال العام الماضي، مليونا و544 ألفا و169 رحلة.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بلغ عدد الرحلات في المطارات التركية، مليون و333 ألفا و79 رحلة.

وخلال العام المنصرم، عبرت 473 ألفا و51 طائرة المجال الجوي التركي دون النزول في المطارات التركية، بينما وصل هذا الرقم إلى 400 ألفا و163 عبورا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

وفي المجمل، بلغ عدد الطائرات التي عبرت المجال الجوي التركي خلال 2018 والأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 3 ملايين و750 ألفا و462 رحلة، بمعدل 5 آلاف و606 طائرات يوميا.