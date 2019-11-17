جو بايدن: ترامب لا يصلح لقيادة القوات المسلحة الأمريكية

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لا يصلح لقيادة القوات المسلحة الأمريكية.

جاء ذلك في تدوينة كتبها على "تويتر"، اليوم السبت، قال فيها: "إن تدخل ترامب في نظام القضاء العسكري الأمريكي، من أجل العفو عن متهمين بارتكاب جرائم حرب، يعد خيانة للقانون والقيم الأمريكية، التي تمنح الولايات المتحدة الأمريكية مكانة متميزة في العالم".

Trump's intervention in the American military justice system to pardon service members accused or convicted of war crimes betrays the rule of law, the values that make our country exceptional & the men and women who wear the uniform honorably. He is not fit to command our troops. — Joe Biden (@JoeBiden) November 17, 2019

وتابع أن ترامب لا يصلح لقيادة القوات المسلحة الأمريكية، بينما قال في تدوينة سابقة، إنه لا يصلح لهذا المنصب.

وجاءت تدوينة بايدن عقب، هجوم ترامب عليه في تدوينة علق فيها على وصف كوريا الشمالية له بـ"الكلب المسعور"، وكتب: "جو بايدن ربما يكون نائما وبطئا جدا، لكنه ليس كلبا مسعورا"، مضيفا: "هو بالفعل شيء ما أفضل من ذلك".

وتابع: "لكني الشخص الوحيد، الذي يمكن أن يضعك حيث يجب أن تكون. يجب أن تتصرف بسرعة. أراك قريبا".

The Foreign Service Officers who testified this week represent the best of America. They deserve our support & thanks for their work to advance American interests, not the scorn & harassment they get from the President. Every day, Donald Trump reminds us he's unfit to serve. — Joe Biden (@JoeBiden) November 17, 2019

وأعاد ترامب نشر تدوينة لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، يورد الهجوم، الذي شنته كوريا الشمالية على نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة، جو بايدن.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، فإن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، ذكرت أن بايدن "تجرأ بتهور على المساس بكرامة القيادة العليا لكوريا الشمالية"، مضيفة: "الكلاب المسعورة مثل بايدن يمكن أن تؤذي كثيرين إذا تركت حرة".

واستطرد الوكالة: "يجب ضرب الكلاب بالعصي حتى الموت"، معتبرة أن "القيام بذلك سيكون مفيدا للولايات المتحدة، أيضا".