رسميا... "فيفو" الصينية تطلق أول هواتفها الذكية في مصر

أطلقت شركة "فيفو" الصينية التي احتلت هذا العام المرتبة الخامسة عالميا بمبيعات الهواتف الذكية للربع الأول من عام 2019، أول هواتفها في جمهورية مصر العربية.

وبحسب تغريدة لموقع "صدى التقنية" على موقع تويتر"، فقد أطلقت شركة "فيفو" للتكنولوجيا أول هاتف ذكي لها في مصر، وتمتلك الشركة كل من "أوبو" و "ون بلاس" و"ريملي".

شركة Vivo تطلق رسميا أول هواتفها الذكية في #مصر



شركة فيفو من شركات الهواتف الذكية الصينية التابعة للمجموعة التي تمتلك كل من اوبو

وOnePlus وريلمي.#vivov17pro #vivos1 pic.twitter.com/EVvW2Wmv6x — صدى التقنية 📱 💻 (@Techecho_Ar) November 17, 2019

​وبحسب الصفحة، فإن شركة "Vivo " تخطط للتوسع في مصر والسعودية والعديد من الدول العربية، واحتلت المرتبة الخامسة في مبيعات الهواتف الذكية عالميا في الربع الأول من عام 2019.

وفي الحفل الذي أقامته ""Vivo بالقاهرة استعرضت الشركة ابتكاراتها في عالم الهواتف الذكية، وقالت إنها "أطلقت أنحف هاتف وأول هاتف مدمج به مستشعر لبصمات الأصابع في الشاشة وأول هاتف بدون حواف".

It's time to experience more clarity in your photos with the #VivoV17Pro featuring 6 AI Cameras for the perfect shots. pic.twitter.com/k3WOpDM6Q3 — Vivo Pakistan (@vivopakistan) November 13, 2019

​وتابعت: "فيفو الجديد V17 pro مزود بميزة حصرية لتغيير الصوت في أثناء التواصل الصوتي في لعبة فورت نايت وببجي".

وأشارت الشركة إلى أن هاتفها الجديد "يحمل كاميرتين أماميتين منبثقتين من جسم الهاتف، مع خاصية الاكتشاف التلقائي للسقوط لحماية الكاميرات. كاميرا بدقة 32 ميجابكسل + كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل".

وكانت شركة (فيفو) الصينية رفعت الستار عن هاتف ذكي جديد حيث أطلقت عليه اسم "فيفو إس 5" (Vivo S5) بتصميم أنيق و بكاميرا خلفية رباعية.

وبحسب موقع "بوصلة نت"، فإن هاتف "فيفو إس 5" يعمل بمعالج سناب دراغون 712 وذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، وخيارين لذاكرة التخزين 128 و 256 جيجابايت.

وقالت الشركة فى بيان صحفى نهاية أكتوبر الماضي إنها تعمل فى أكثر من 30 سوقا حول العالم.

وأضاف ديفيد كي، الرئيس التنفيذي لشركة فيفو مصر: "يُعد السوق المصري من الأسواق الرئيسية والهامة لنا في المنطقة"، بحسب صحيفة "المال" الاقتصادية المصرية.

وأكد كي على أن مصر تتمتع بتعداد سكاني هائل بالإضافة للفرص المتميزة المتوفرة والمطروحة دائما للعلامات التجارية الجديدة في السوق المصري.

وأضاف "فيفو تسعي لطرح أحدث منتجاتها وخدمتها وأكثرها تطوراً وابتكاراً في السوق المحلي من أجل تلبية احتياجات المستهلك المصري خاصة جيل الشباب".

وتابع: "الشباب المصري شغوف دائماً بالتقنيات التكنولوجية فائقة الجودة التي يجب أن تتميز بأسعارها الاقتصادية المناسبة".