نتنياهو: تشكيل حكومة أقلية يعني احتفالات في طهران ورام الله وغزة

دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رؤساء حزب (أزرق أبيض) بزعامة بني غانتس، المُكلف بتشكيل الحكومة، إلى نبذ فكرة تشكيل حكومة ضيقة بدعم من "القائمة المشتركة" الممثلة للفلسطينيين داخل إسرائيل.

القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو، خلال مؤتمر عقده مع أقطاب ونشطاء في حزب "الليكود"، الذي يترأسه، ووصفه بالطارئ، إن "الاعتماد على النواب العرب يشكل خطرا سافرا على دولة إسرائيل ، وتصدعا لم يسبق له مثيل في تاريخ الدولة"، بحسب وصفه.

ونقلت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية تصريحات نتنياهو، والتي قال فيها إن الفترة الحالية تشهد "نقطة انهيار في تاريخ الدولة، لأن زعماء كحول لافان، بيني غانتس، وغابي أشكنازي، يتفاوضون مع أعضاء الكنيست الذين يدعمون المنظمات الإرهابية ويريدون تدمير الدولة".

وقال نتنياهو "إذا تم تشكيل حكومة الأقلية هذه، سيتم الاحتفال بها في طهران ورام الله وغزة. كما يتم الاحتفال به بعد كل هجوم".

يجدر الإشارة إلى أن بيني غانتس لا زال يخوض مفاوضات مع الأحزاب في محاولة منه لتشكيل الحكومة الخامسة والثلاثين في إسرائيل، وذلك عقب فشل نتنياهو بالمهمة، لعدم حصولهما على أغلبية برلمانية.

وتبعا للقانون في إسرائيل، لدى غانتس مهلة زمنية من ثمانية وعشرين يوما لتشكيل حكومة، وهي المهلة التي بدأت منذ تكليف الرئيس روفين ريفلين له بذلك في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفي حال فشله، ينص القانون على منح البرلمان "الكنيست" مهلة 21 يرما لاختيار أحد أعضائه لتشكيل حكومة بتوصية واحد وستين عضو.