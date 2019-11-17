واشنطن تندد باستخدام "القوة المميتة" ضد المتظاهرين في إيران

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها للشعب الإيراني في" تظاهراته السلمية "، وإدانة استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان نشر اليوم الأحد: إن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في احتجاجاته السلمية ضد النظام... نحن نندد باستخدام القوة المميتة والقيود الصارمة على الاتصالات المفروضة على المتظاهرين".

يتبع...