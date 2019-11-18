زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية

قالت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الاثنين، إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على تدريبات للقوات الجوية لليوم الثاني خلال ثلاثة أيام حتى في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تأجيل تدريباتهما المشتركة، لتسهيل محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية.

وأعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يوم الأحد، تأجيل التدريبات العسكرية التي كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا الشهر في محاولة لتعزيز جهود السلام المتعثرة مع كوريا الشمالية، لكن واشنطن نفت أن تكون الخطوة بمثابة تنازل آخر لبيونجيانغ، وفقا لوكالة رويترز.

وكان من المقرر أن تشمل تلك التدريبات محاكاة لسيناريوهات المعارك الجوية بمشاركة عدد من الطائرات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لم يُكشف النقاب عنه.

كيم جونغ-أون يشرف على تدريبات على الهبوط بالمظلات، داعيا إلى تحسين الاستعداد للحرب https://t.co/wbocnTc0o7 — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) November 18, 2019

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الاثنين، إن كيم أشرف على تدريب على الابرار الجوي للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، بحسب وكالة يونهاب.

وأضافت أن كيم "قال إن من الضروري إجراء تدريب دون سابق إخطار في ظل ظروف تحاكي الحرب الحقيقية لتحسين جاهزية" الوحدات العسكرية الكورية الشمالية.

Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

وقالت الوكالة يوم السبت، إن كيم شاهد "سباقا جويا قتاليا" لقيادات سلاحي الجو والدفاع الجوي. ونشرت صحيفة رودونج سينمون الحكومية صورة ظهر فيها كيم مبتسما وسط طيارين تجمعوا حوله.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيم على تويتر، "يجب أن تعمل بسرعة وأن تنجز الاتفاق.. أراك قريبا".