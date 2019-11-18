هونغ كونغ ترفض دستورية قانون يمنع المحتجين وضع أقنعة على الوجه

قضت المحكمة العليا في هونغ كونغ، اليوم الاثنين، بعدم دستورية قانون، يعود للحقبة الاستعمارية البريطانية والذي أعادت الحكومة العمل به، يحظر على المحتجين وضع أقنعة على الوجه.

وقالت المحكمة إن القانون "لا يتناسب مع القانون الأساسي"، وهو الدستور المصغر الذي عادت بموجبه هونغ كونغ إلى حكم الصين في عام 1997، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتظاهر عشرات الآلاف من المحتجين في وسط هونغ كونغ، الأسبوع الماضي، مرتدين أقنعة في تحد لسلطات الطوارئ التي فرضتها المدينة وتفرض عقوبة السجن عاما على تغطية الوجه.

ودفعت احتجاجات هونغ كونغ المستمرة منذ أربعة أشهر بالمدينة الخاضعة لحكم الصين صوب أسوأ أزماتها السياسية في عقود، وتمثل أقوى تحد أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة قبل ست سنوات.

وبدأت الاحتجاجات برفض مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم، وتحولت إلى حركة تنادي بالديمقراطية في مواجهة ما يعتبره المتظاهرون إحكاما لقبضة بكين على المدينة، مما يقوض صيغة "دولة واحدة ونظامين" المعمول بها منذ أن سلمت بريطانيا هونغ كونغ للصين عام 1997.