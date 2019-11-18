قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

قالت شرطة كاليفورنيا، اليوم الاثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني، إنه سقط قتلى وجرحى، جراء إطلاق نار في حفل بمدينة فريسنو.

وأوضحت الشرطة الأمريكية، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنه تم إطلاق النار على حشود من الحاضرين لأحد الحفلات، ما تسبب في إصابة 10 أشخاص، 4 منهم لاقوا حتفهم.

"Mass casualty shooting" in Fresno, California leaves several dead https://t.co/D6wA4cdDiS pic.twitter.com/PFWm6RLhr7 — CBS News (@CBSNews) November 18, 2019

​وأشارت الشرطة إلى أن شخصا تسلل في الفناء الخلفي للحديقة المقام بها الحفل، حوالي الساعة السادسة مساء جنوب شرقي مدينة فريسنو، وأطلق النار على الحشود الذين كانوا يجلسون لمشاهدة مباراة كرة القدم، ويقيمون حفلا صاخبا.

Several people have been killed after nine were shot at a party in Fresno, California.



The shooting is said to have taken place while family and family friends were watching a football game in the garden together.



Read more on this breaking story here: https://t.co/z4BdxKksQX pic.twitter.com/KeeQTb802C — Sky News (@SkyNews) November 18, 2019

​وقال نائب رئيس شرطة المدينة، مايكل ريد، إنه تم العثور على 3 أشخاص مقتولين في موقع الحادث، فيما توفيت ضحية رابعة في المستشفى.

وأشار الشرطي المسؤول إلى أن 6 آخرين أصيبوا بالرصاص، ولكنهم يتلقون العلاج في المستشفى حاليا.

Several killed in shooting at family gathering in #Fresno, California - reports pic.twitter.com/IPWIKeDRQy — Ruptly (@Ruptly) November 18, 2019

​ولم تلق الشرطة الأمريكية حتى الآن القبض على أي مشتبه بهم متورطين في هذا الحادث الدموي.