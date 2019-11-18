كازاخستان لم ترسل دعوات رسمية لعقد لقاء بين بوتين وزيليسنكي

أعلن وزير خارجية كازاخستان، مختار تليوبيردي، أن اقتراح الرئيس الكازاخي السابق، نورسلطان نازاربايف، بعقد لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، كان موضوعا للمناقشة وليس اقتراحا رسميا.

نورسلطان - سبوتنيك . وقال تليوبيردي للصحفيين، اليوم الاثنين، في تعليقة على اقتراح الرئيس الكازاخي السابق، نورسلطان نازاربايف، بشأن لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي: "عليكم أن تفهموا نازاربايف. لقد تحدث في نادي أستانا، ونادي أستانا يرجح أن هذا [اقتراح لقاء بين بوتين وزيلينسكي] كان موضوعا للمناقشة".

ووفقا لوزير الخارجية الكازاخي، فإن هذا "لم يكن اقتراحا أو موقفا رسميا".

وقال تليوبيردي في رد على سؤال عما إذا كانت الخارجية الكازاخية قد أرسلت دعوة رسمية لهذا اللقاء: "لا، لم يتم تقديم أي مستند رسمي".

كان رئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزاربايف، قد اقترح في وقت سابق، إجراء محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في كازاخستان.

وفي تعليق للرئاسة الروسية على هذا الاقتراح، عبَر المتحدث باسمها، دميتري بيسكوف، عن امتنانه الدائم للرئيس الكازاخي السابق نزاربايف وتقديره لجهود الشركاء في كازاخستان فيما يتعلق بإرساء العلاقات الروسية الأوكرانية، وقال، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يرفض مقابلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن يجب التحضير للقاء بشكل جيد.

أما على الجانب الأوكراني، فقد أعلن وزير الخارجية، فاديم بريستايكو، أن كييف لم تتلق دعوة رسمية من كازاخستان لعقد لقاء ثنائي بين الرئيسين، الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والروسي فلاديمير بوتين.