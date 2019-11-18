الاتحاد الأوروبي يوافق على قرار بشأن توقيع اتفاق تسهيل التأشيرات مع بيلاروس

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، على قرار توقيع اتفاقية تسهيل التأشيرة مع بيلاروس.

بروكسل - سبوتنيك. وجاء في نص القرار الذي نشر، اليوم الاثنين: "يُسمح بموجب هذا القرار بالتوقيع نيابة عن الاتحاد الأوروبي على اتفاقية مع جمهورية بيلاروس بشأن تسهيل إصدار التأشيرات".

كما ينص الاتفاق على أن "رئيس المجلس مخول بموجب هذا بتعيين شخص مخول لتوقيع الاتفاقية".

وأعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، في وقت سابق، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، قرر أيضًا توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بشأن تسهيل إصدار التأشيرات وإعادة القبول. ويشار إلى أن بيلاروس تنتظر إشارة من الاتحاد الأوروبي لاستكمال الإجراءات اللازمة من جانبهم، وبعد ذلك سيتم تحديد "طريقة محددة" لتوقيع الوثائق.