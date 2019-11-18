فرنسا تأسف لمقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات في إيران

قالت الخارجية الفرنسية في بيان إنها "تتابع باهتمام المظاهرات التي تشهدها عدة مدن إيرانية، وتأسف لمقتل عدد من المتظاهرين في الأيام الأخيرة" .

باريس - سبوتنيك. وأكدت فرنسا على "تمسكها بحرية التعبير والحق بالتظاهر بشكل سلمي".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات منذ يوم الجمعة، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك رد فعل بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال، علي رضا محجوب، هذا القرار بأنه "إضرام النار في حياة الفقراء".

وجرت في وقت سابق من العام الحالي، احتجاجات، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغوطا مستمرة من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني بعد إنحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.