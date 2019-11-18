الناطق باسم الحركة الشعبية المعارضة بجنوب السودان: "إيقاد" خلعت ثوب الحياد

الخرطوم- سبوتنيك. وقال بالونق، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "لقد خلعت الإيقاد في كثير من الأحيان ثوب الحياد وأخذت تتعامل مع عدد من المسائل الجوهرية التي تتعلق بعملية السلام بازدواجية".
وأضاف بالونق أن إيقاد "لم تقم بدورها المأمول في مراقبة سير تنفيذ اتفاقية 2018، مما دفع الحكومة [بقيادة سلفا كير] إلى المماطلة في تنفيذ الاتفاقية أملا في إجهاضها".
وأعرب بالونق عن أمله في أن تعدل "إيقاد" عن مواقفها، قائلا "نتمنى أن تعدل الإيقاد عن مواقفها تلك، وأن تقوم بدورها المطلوب كضامن ووسيط وداعم للاتفاقية على أكمل وجه، مما يضمن حل القضايا العالقة، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار بجنوب السودان، لرفع المعاناة عن شعبنا قبل الشروع في تشكيل الحكومة الانتقالية".
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