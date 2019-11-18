الناطق باسم الحركة الشعبية المعارضة بجنوب السودان: "إيقاد" خلعت ثوب الحياد

اتهم الناطق باسم الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان، بوك بوث بالونق، منظمة "إيقاد"، الهيئة الحكومية للتنمية، بـ "خلع ثوب الحياد" في تعاملها مع عدد من المسائل الجوهرية المتعلقة بالسلام في جوبا.

الخرطوم- سبوتنيك. وقال بالونق، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "لقد خلعت الإيقاد في كثير من الأحيان ثوب الحياد وأخذت تتعامل مع عدد من المسائل الجوهرية التي تتعلق بعملية السلام بازدواجية".

وأضاف بالونق أن المنظمة "تغاضت عن خروقات الحكومة لاتفاقية السلام عام 2016، التي أدت الى انهيارها، رغم مناشداتنا للانتباه لها ومطالبتنا التدخل لحلها، وكذلك قرار الحكومة الجائر بفرض الإقامة الجبرية على رئيس الحركة الشعبية في المعارضة الدكتور رياك مشار، والذي يعيش في بريتوريا بجنوب إفريقيا منذ ذلك الوقت، الأمر الذي لا يزال ساريا حتى الآن".

وأضاف بالونق أن إيقاد "لم تقم بدورها المأمول في مراقبة سير تنفيذ اتفاقية 2018، مما دفع الحكومة [بقيادة سلفا كير] إلى المماطلة في تنفيذ الاتفاقية أملا في إجهاضها".

وأعرب بالونق عن أمله في أن تعدل "إيقاد" عن مواقفها، قائلا "نتمنى أن تعدل الإيقاد عن مواقفها تلك، وأن تقوم بدورها المطلوب كضامن ووسيط وداعم للاتفاقية على أكمل وجه، مما يضمن حل القضايا العالقة، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار بجنوب السودان، لرفع المعاناة عن شعبنا قبل الشروع في تشكيل الحكومة الانتقالية".