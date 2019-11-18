محكمة هولندية تحكم بالسجن 10 سنوات على شاب باكستاني بتهمة الإعداد لهجوم يستهدف رئيس حزب سياسي

أصدرت محكمة هولندية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، على رجل باكستاني الأصل، بتهمة الإعداد لتنفيذ هجوم يستهدف رئيس حزب "من أجل الحرية" الهولندي غيرت فيلدرز.