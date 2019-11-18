محكمة هولندية تعاقب شابا بالسجن 10 سنوات لإدانته بالتخطيط لاغتيال رئيس حزب "من أجل الحرية"

أصدرت محكمة هولندية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، على رجل باكستاني الأصل، بتهمة الإعداد لتنفيذ هجوم يستهدف رئيس حزب "من أجل الحرية" الهولندي غيرت فيلدرز.

أمستردام - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إن أو أس" الهولندية إن "محكمة لاهاي تحكم بسجن متهم بالغ من العمر 27 عاما، وهو باكستاني الأصل لمدة عشر سنوات، ووجدت المحكمة المتهم مدانا بالتحضير لجريمة قتل لأغراض إرهابية".

وأفادت الوكالة الإخبارية الهولندية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، "حكم على جنيد (27 عاما) وهو من أصول باكستانية بالسجن لمدة عشر سنوات، لإعداده لهجوم على رئيس حزب من أجل الحرية غيرت فيلدرز".

وأضاف الخبر، "وقد قررت ذلك محكمة لاهاي، والتي اعتبرت أنها أثبتت أن جنيد، مذنب في إعداده لجريمة قتل بغرض إرهابي. وهي عقوبة أعلى بكثير من السنوات الستة التي طالبت بها النيابة العامة".

وقال القاضي الذي أصدر الحكم نقلا عن الوكالة الإخبارية الهولندية، إن "جنيد أراد تعريض حرية التعبير للخطر في هولندا. المشتبه به كان يقصد اغتيال فيلدرز. وقد أراد ارتكاب جريمته في أحد مباني البرلمان، في قلب الديمقراطية الهولندية".



وتابعت الوكالة، نقلا عن القاضي، "كانت حقيقة أن جنيد يهدف إلى قتل فيلدرز كان واضحا، من محادثاته التي قام بها على منصات التواصل الاجتماعي مثل واتس أب وفيسبوك، وفي محادثة جرت تحديدا في 27 من أب/أغسطس، كتب أحدهم، تعقيبا على مسابقة الرسوم الكاريكاتورية للرسوم محمد، يجب قتله، ورد المتهم سأفعل ذلك بمشيئة الله.

وكتب زعيم حزب من أجل الحرية، غيرت فيلدرز على حسابه الرسمي على تويتر، "تحية لهؤلاء القضاة".

جدير بالذكر أن المتهم (جنيد أ) سافر من فرنسا إلى لاهاي في أب/أغسطس الماضي، حيث اعتقلته السلطات الهولندية في المحطة المركزية في لاهاي. بعد نشره لفيديو على "فيسبوك"، مهددا بقتل فيلدرز، وذلك بسبب المنافسة التي رغب فيلدرز بتنظيمها حول الرسوم الكاريكاتورية عن النبي محمد، والتي تخلى فيلدرز لاحقا عن تنظيمها لأسباب أمنية.