ترامب: الجمهوريون في أوج اتحادهم وبيلوسي لن تفعل شيئا بإجراءات عزلي "الزائفة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجمهوريين في أوج اتحادهم، وأن رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي لن تفعل شيئا، واصفا إجراءات عزله بـ"الزائفة".

جاء ذلك في سلسلة تدوينات على "تويتر"، اليوم الاثنين، هاجم فيها زعيمة الديمقراطيين، ومساعيها لعزله.

وكتب ترامب: "لم يكن الحزب الجمهوري متحدا إلى هذا المستوى، من قبل"، مضيفا: "ما يحدث الآن يمثل عملية تزوير كبيرة، تقودها وسائل الإعلام المزيفة وحزبهم، ضد الشعب الأمريكي".

Never has the Republican Party been so united as it is now. 95% A.R. This is a great fraud being played out against the American people by the Fake News Media & their partner, the Do Nothing Democrats. The rules are rigged by Pelosi & Schiff, but we are winning, and we will win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019

وقال ترامب إن "القانون يتم تزويره بواسطة بيولسي، لكننا الرابحون وسوف نربح في المستقبل".

وهاجم ترامب بيلوسي واصفا إيها بأنها "صاحبة فكر يساري متحجر، وأنها لن تفعل شيئا، فيما تقوم به من إجراءات زائفة لعزله".

وشبه ترامب محاولات عزله، التي تقودها نانسي بيلوسي داخل الكونغرس، بقصة "مطاردة الساحرات"، التي كانت تنطوي على مطاردات هيستيرية، لبعض الأشخاص بدعوى استجوابهم.

Our Crazy, Do Nothing (where’s USMCA, infrastructure, lower drug pricing & much more?) Speaker of the House, Nervous Nancy Pelosi, who is petrified by her Radical Left knowing she will soon be gone (they & Fake News Media are her BOSS), suggested on Sunday’s DEFACE THE NATION.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019

وتابع: "بيلوسي طالبت، أمس الأحد، أن أقوم بالشهادة أمام الكونغرس، أو أن أكتب ذلك، ضمن خطتها لمحاولة تزييف الحقائق"، مضيفا: "رغم أني لم أفعل شيئا، إلا أني لا أحب أن أقدم تبريرا لمواجهة تلك الخدعة، التي يقومون بها".

وتابع: "أحب الفكرة، وسوف أضعها في حسباني من أجل جعل الكونغرس يعيد تركيزه عليها ثانية".

ويتركز التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب على الاتصال الذي أجراه ترامب في 25 يوليو/ تموز لتحديد ما إذا كان ترامب قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأمريكية لتقويض جو بايدن النائب السابق للرئيس وأحد منافسيه المحتملين في انتخابات 2020.

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019

وكانت وليامز متابعة للاتصال الهاتفي، وقالت في شهادتها إن إصرار ترامب على أن تجري أوكرانيا تحقيقات ذات حساسية سياسية "أدهشني بوصفه أمرا غير معتاد وغير ملائم".

وقالت إن الحديث بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كان "ذا طبيعة سياسية" أكثر من الاتصالات الهاتفية مع الزعماء الأجانب الآخرين، وتضمن ما اعتبرته إشارات محددة "للبرنامج السياسي الشخصي" لترامب.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وانتقد بعضا من المسؤولين الأمريكيين الآخرين الحاليين والسابقين الذين أدلوا بشهاداتهم أمام لجان مجلس النواب في التحقيق، ووصف التحقيق بأنه محاولة لتشويه سمعته بهدف تقويض فرص إعادة انتخابه.

وقال ترامب، إن اتصاله بزيلينسكي كان "مثاليا" في حين انتقد نواب جمهوريون عملية المساءلة بوصفها غير عادلة.

Tell Jennifer Williams, whoever that is, to read BOTH transcripts of the presidential calls, & see the just released ststement from Ukraine. Then she should meet with the other Never Trumpers, who I don’t know & mostly never even heard of, & work out a better presidential attack! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

ونشر البيت الأبيض نسخة غير منقحة للاتصال الذي جرى في 25 يوليو/ تموز بالإضافة إلى اتصال آخر في أبريل/ نيسان هنأ فيه ترامب زيلينسكي على انتخابه.

وهاجم ترامب، في وقت سابق، شاهدة أخرى وهي سفيرة الولايات المتحدة السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، أثناء إدلائها بشهادتها خلال جلسة علنية في تحقيق مساءلة ترامب، وقال، يوم الجمعة الماضي، أثناء إدلاء يوفانوفيتش بشهادتها "أينما تحل ماري يوفانوفتيش يحل الخراب".

يتبع...