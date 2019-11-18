زلزال بقوة 5.8 يضرب الفلبين ولا أنباء عن وقوع أضرار

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، أن زلزالاً بقوة 5.8 درجة ضرب جزيرة مينداناو الفلبينية.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لعلماء الزلازل يقع مركز الزلزال على بعد 3 كيلومترات جنوب شرق قرية سان فنسنت. بينما مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، ولم يعلن عن أي تهديد بالتسونامي.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.9 in Mindanao, Philippines 42 min ago pic.twitter.com/uvf4f2ssBY — EMSC (@LastQuake) November 18, 2019

ويذكر أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، كانوا قد لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح جراء زلزال قوي ضرب الفلبين، نهاية الشهر المنصرم، بعد زلزال بلغت قوته 6.8 درجة شهدته الفلبين، إلا أن هيئة المسح الجيولوجي فيما بعد خفضت المؤشر إلى 6.5 درجة.