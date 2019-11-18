الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تنتهك بندا آخر من الاتفاق النووي

أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، بأن إيران انتهكت بندا آخر للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بتخزينها أكثر من 130 طنا من الماء الثقيل، الذي يستخدم في نوع من المفاعلات التي تطورها إيران.

وقالت الوكالة، في تقرير للدول الأعضاء اطلعت عليه "رويترز"، "أبلغت إيران الوكالة يوم 16 نوفمبر 2019 أن مخزونها من الماء الثقيل تجاوز 130 طنا".

وأضافت "تحققت الوكالة يوم 17 نوفمبر 2019 من أن منشأة إنتاج الماء الثقيل في حالة تشغيل وأن مخزون إيران من الماء الثقيل بلغ 131.5 طن متري".

وأعلنت طهران بدء تخصيب اليورانيوم في محطة "فوردو" بنسبة تصل إلى 5%، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، مشيرة إلى أنها قادرة على القيام بذلك، وحتى مستوى 20 %.

ولفتت طهران في وقت سابق، إلى أن هذه الخطوة قابلة للعودة في حال تراجع الطرف الآخر عن موقفه من خلال تنفيذ تعهداته بموجب الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في الـ 8 من مايو/ أيار 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، ، لترد طهران بعد عام واحد بالضبط، واصفة تلك المدة بـ "الصبر الاستراتيجي".

واتفقت إيران ودول غربية والولايات المتحدة عام 2015، على خطة عمل شاملة مشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، المعروفة بالاتفاق النووي، والتي انسحبت منها أمريكا بذريعة "ثغرات" يمكن أن تسمح لطهران بالإقدام على صنع قنبلة نووية من دون "انتهاك الاتفاقية".