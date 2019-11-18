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    مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، 2 سبتمبر/ أيلول 2019

    لافروف: مقترح وقف نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا ساري المفعول

    © Sputnik . Iliya Pitalyev
    العالم
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    صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن اقتراح روسيا بشأن وقف نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا لا يزال ساري المفعول.

    موسكو - سبوتنيك. قال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره البيلاروسي، فلاديمير ماكي: "موضوع آخر كان مسألة الحد من التسلح. أشارنا إلى الوضع غير المرضي في هذا المجال، نتيجة لخطوات واشنطن للتقويض المتعمد للبنية العالمية للاستقرار الاستراتيجي".

    وزارة الخارجية الروسية
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    الخارجية الروسية: رد الناتو على اقتراح وقف نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى يخيب الأمل
    وأضاف: "أشارنا أنه في رسالة الرئيس فلاديمير بوتين، الموجهة إلى قادة الدول الرئيسة للمنطقة الأوروأطلسية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، تم تأكيد نية روسيا ليس فقط ممارسة ضبط النفس، بل إعلان حظر على نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، ما دامت الولايات المتحدة وحلفائها تمتنع عن الإجراءات المناسبة".

    وأكد لافروف: "لا يزال اقتراحنا، الموجه في إطار هذه الرسالة إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي، للانضمام إلى مثل هذا الوقف الاختياري ساري المفعول".

    وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه لزعماء العديد من البلدان، بما فيها الأعضاء في "الناتو، رسالة اقترح فيها وقف نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى.

    وفي السياق ذاته علق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على رد فعل حلف الناتو الاقتراح بأنه كان مخيبا للآمال، حيث أعلن الحلف أن الاقتراح "ليس له مصداقية لأنه يتجاهل الواقع على الأرض".

    وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى قد يتسبب في سباق التسلح في أوروبا وآسيا.

    وكانت معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى تمثل عاملا هاما في حفظ السلام الدولي. وانسحبت الولايات المتحدة منها في أغسطس/آب الماضي. وثمة خطورة في أن يعقب ذلك إقدام الولايات المتحدة على نشر صواريخ حظرتها المعاهدة في أوروبا وآسيا. ومن المتوقع أن ترد دول أوروبا وآسيا على ذلك بتعزيز ترسانات أسلحتها.

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, أمريكا, سيرغي لافروف, الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى
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