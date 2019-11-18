استمرار الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في عاصمة جورجيا... فيديو

تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وأجهزة إنفاذ القانون في عاصمة جورجيا، تبيليسي، بعد محاولة المحتشدين خارج مبنى البرلمان التقدم إلى وسط شارع روستافيلي، حيث تمت استعادة حركة السيارات من قبل.

تبليسي - سبوتنيك. وأعيدت حركة السيارات في شارع روستافيلي بعد أن فرقت القوات الخاصة المحتجين بالقرب من البرلمان ودفعتهم إلى ساحة مبنى البرلمان. حيث تتواصل الاشتباكات بين المحتجين وضباط إنفاذ القانون.

Протестующие у здания парламента в Тбилиси сняли на видео, как их разгоняют при помощи водомёта. В оператора почти попало😂 pic.twitter.com/PZm06iuRl2 — Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) November 18, 2019

وبث تلفزيون "إميدي" لقطات بدء الاشتباكات بعد محاولة الشرطة احتجاز المعارض أليكو إليشفيلي، والذي حاول مع أنصاره عرقلة وإغلاق شارع روستافيلي.

وتظاهر الآلاف أمام البرلمان في العاصمة الجورجية تبيلّيسي، ، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد فشل النواب في تمرير تعديلات من شأنها إدخال إصلاحات على قانون الانتخابات والتي وعد بها حزب "الحلم" الجورجي الحاكم، الأمر الذي واجهته الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وتم اعتقال 18 متظاهرا.