الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة إلى المتظاهرين الإيرانيين

دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية إلى ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات المتواصلة على رفع أسعار الوقود، فيما حث المحتجين على التمسك بسلمية احتجاجاتهم.

أمستردام - سبوتنيك. وقال ناطق باسم الاتحاد، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "الاحتجاجات العنيفة في إيران قد تسببت، للأسف، في وقوع العيد من الخسائر في الأرواح، وكذلك جرح العديد من الأشخاص".

وتابع: "يتوقع الاتحاد الأوروبي من قوات الأمن الإيرانية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات، وكذلك أن يبقى المحتجون المظاهرات سلمية".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات واسعة منذ الجمعة الماضية، اعتراضا على قرارات حكومية برفع أسعار الوقود.

ولم تصدر إحصاءات رسمية حول عدد القتلى والمصابين بين المحتجين.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعي، في تصريح نشر اليوم على موقع الحكومة تعليقا على الاحتجاجات: "في بعض التقارير بلغنا أن هناك من استخدم السلاح وأصيب عدد من قوات الأمن وراح شهيد".

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك ردود أفعال من قبل بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال، على رضا محجوب، هذا القرار بأنه "بمثابة إضرام النار في حياة الفقراء".

وقرر المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في إيران، السبت الماضي، تطبيق الأسعار الجديدة، مع تقديم بدلات نقدية شهرية لمحدودي الدخل.