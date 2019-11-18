أوغلو : قبضنا على "العيثاوي" وسلمناه إلى العراق وهو من كشف مكان زعيم "داعش"

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن تركيا ألقت القبض على "العيثاوي" وسلمته للعراق، وهو من كشف مكان زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).