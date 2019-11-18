ظريف: دعم أمريكا للشعب الإيراني "كذبة مخزية"

طهران - سبوتنيك. وأكد ظريف، أن حق التظاهر مذكور في الدستور الإيراني، وذلك على خلفية احتجاجات واسعة تشهدها العديد من المدن الإيرانية اعتراضا على رفع أسعار الوقود.

وقال ظريف، في بيان صادر عن الخارجية الإيرانية إن "إعلان الأمريكيين دعم الشعب الإيراني كذبة مخزية، من يمنع الدواء والغذاء عن الشعب لا يحق له أن يدعي حماية الشعب الإيراني".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "التظاهر حق للمواطنين، وهذا الحق مذكور في الدستور الإيراني".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات واسعة منذ الجمعة الماضية، اعتراضا على قرارات حكومية برفع أسعار الوقود.

ولم تصدر إحصاءات رسمية حول عدد القتلى والمصابين بين المحتجين.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعي، في تصريح نشر اليوم على موقع الحكومة تعليقا على الاحتجاجات: "في بعض التقارير بلغنا أن هناك من استخدم السلاح وأصيب عدد من قوات الأمن وراح شهيد".

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك ردود أفعال من قبل بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال، على رضا محجوب، هذا القرار بأنه "بمثابة إضرام النار في حياة الفقراء".

وقرر المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في إيران، السبت الماضي، تطبيق الأسعار الجديدة، مع تقديم بدلات نقدية شهرية لمحدودي الدخل.

يتبع...