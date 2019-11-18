الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من قوات "الباسيج" خلال الاحتجاجات في إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من قوات "الباسيج" (قوات التعبئة)، على يد ما وصفهم بـ"المخربين والمنافقين" خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ الجمعة الماضية، اعتراضا على رفع أسعار الوقود.

طهران - سبوتنيك. نقلت وكالة "فارس" للأنباء عن بيان للحرس الثوري جاء فيه "مقتل 3 من عناصر الباسيج على يد المخربين والمنافقين خلال الاحتجاجات المندلعة في البلاد"، مضيفا أن "تشييع جثامين القتلى سيتم صباح يوم الأربعاء المقبل".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات واسعة منذ الجمعة الماضية، اعتراضا على قرارات حكومية برفع أسعار الوقود.

ولم تصدر إحصاءات رسمية حول عدد القتلى والمصابين بين المحتجين.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريح نشر اليوم على موقع الحكومة تعليقا على الاحتجاجات، "في بعض التقارير بلغنا أن هناك من استخدم السلاح وأصيب عدد من قوات الأمن وراح شهيد".

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك ردود أفعال من قبل بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال، علي رضا محجوب، هذا القرار بأنه "بمثابة إضرام النار في حياة الفقراء".